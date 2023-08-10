Aydın'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Y.Ö'nün kullandığı 09 RY 850 plakalı otomobil, Geyre Mahallesi D-584 karayolunda seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Cabar'a (84) çarptı.
Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cabar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı.