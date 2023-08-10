Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 84 yaşındaki kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Y.Ö'nün kullandığı 09 RY 850 plakalı otomobil, Geyre Mahallesi D-584 karayolunda seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Cabar'a (84) çarptı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cabar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Yaşam

Karacasu Aydın Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title