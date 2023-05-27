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Aydın'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Onur Durmuş'un (20) kullandığı 09 RM 575 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi Uslu Sitesi kavşağında devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Durmuş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Barış Çalışır (19), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Yaşam

Cumhuriyet Caddesi Didim Aydın Yaşam Haberler

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