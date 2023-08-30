Aydın'da Orman Yangını Yasaklarına Uymayanlara Cezalar Kesildi

Aydın'da yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda uygulanan yasaklara uymadığı belirlenen 29 kişiye, toplam 37 bin 555 liralık ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 15-30 Ağustos arasında kent genelinde denetimler yaptı. İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı denetimlerde, ormanlık alana girmek, ateş yakmak gibi tedbirlere uymadığı tespit edilen 29 kişiye, toplam 37 bin 555 lira ceza kesildi.