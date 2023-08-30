Aydın'da orman yangını nöbetlerine rağmen yasak alanlarda piknik yapanlara ceza

Aydın'da "orman yangını" nöbetleri devam ederken, girilmesi yasak olan ormanlık alanlarda piknik yaptığı tespit edilen 29 kişiye toplam 37 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 15-30 Ağustos tarihleri arasında il genelinde Orman Yangınlarının önlenmesi çerçevesinde vatandaşlara uyulması gereken kuralları hatırlatıcı broşürler dağıtıldı. Yangınların önlenmesi maksadıyla devriyeler tarafından drone ve İHA ile kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Aydın Valiliği'nin "Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı çerçevesinde yasaklama kararlarına uymayan ve girilmesi yasaklanan ormanlık alanlara girdiği, mangal yakarak piknik yaptığı tespit edilen 29 şahsa toplam 37 bin 555 TL idari yaptırım kararı uygulandı. - AYDIN