Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. Görkem Taşdemir'in kullandığı motosiklet, refüje çarparak devrildi ve Taşdemir yola savruldu. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otoyolda devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Görkem Taşdemir'in (23) kullandığı 07 AVG 989 plakalı motosiklet, Aydın-İzmir otoyolu Abdurrahmanlar Mahallesi'nde refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Taşdemir, yola savruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Yaşam