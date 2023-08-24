Aydın'da küçük çocuğun ateşle oynaması sonucu çıkan yangın ev sahibi tarafından söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir çocuğun ateşle oynaması sonucu evin arka bahçesinde bulunan eski koltuk tutuştu. Ev sahibi yangını fark ederek kendi imkanlarıyla söndürdü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek gerekli kontrolleri yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde küçük çocuğun ateşle oynaması sonucu evin arka bahçesinde bulunan eski koltuk tutuştu. Koltuktan yükselen dumanları fark eden ev sahibi itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürdü.

Yangın, Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi 1618 sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aparmanın arka bahçesinde ateşle oynayan küçük çocuk, bir anda bahçede bulunan eski koltuğu tutuşturdu. Koltuktan çıkan dumanları fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçeye inen ev sahibi, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla tutuşan koltuğu söndürdü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri yaparak normale döndü. Ev sahibinin dikkati sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. - AYDIN