Aydın'da köpek ve yavruları zehirlendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir köpek ve 4 yavrusu, iddiaya göre zehirlendi. Yavru köpeklerden 4'ü ölü bulunurken, hayatta kalan tek yavru köpeğin ise ölen annesinin sütünü emmeye devam ettiği görüntüler yürekleri sızlattı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir köpek ve 4 yavrusu, iddiaya göre zehirlendi. Boş bir arazide yedikleri tavuktan zehirlendikleri öne sürülen yavrulardan 4'ü ölü bulunurken, hayatta kalan tek yavru köpeğin ise ölen annesinin sütünü emmeye devam ettiği görüntüler yürekleri sızlattı.

Olay, 15 Kasım Perşembe günü Efeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan mezarlık yanındaki boş bir arazide 5 yavru dünyaya getiren köpek, yavrularıyla birlikte kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlendi. Arazi içerisinde yavru köpeklerden 4'ü ölü halde bulunurken, sağ kalan bir yavrunun ise ölen annesinin sütünü emmeye çalıştığı görüntüler yürekleri sızlattı.

Vatandaşlar, zehirlenme iddialarına tepki gösterdi. - AYDIN