Aydın'da Kış Hazırlıkları Başladı: İlk Domates Salçası Tezgahlarda

Aydın'da mutfaklarda kış hazırlıkları telaşı başlarken, senenin yapılan ilk domates salçası tezgahlarda yerini aldı. Sofralarında doğal lezzeti tercih eden vatandaşlar ise ev yapımı salçalara rağbet gösteriyor.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, her yıl olduğu gibi bu yıl da mutfaklarda kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlılar, salçalık domates alırken, senenin ilk domates salçası da tezgahlarda yerini aldı. Semt pazarları kırmızıya boyanırken, birçok vatandaş da ev yapımı salçalara rağbet gösteriyor.

Ev yapımı salça, domates sosu zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olmadığını belirten pazarcılardan Sinem Ünal ise "Her sene olduğu gibi bu yıl da senenin ilk salçasını yapıp tezgahlarımıza getirdik. Ev yapımı salçaya rağbet çok oluyor. Birçok vatandaş hem doğal olması hem dayanıklı olması sebebiyle bunu tercih ediyor. Genelde kış hazırlığı yapmaya fırsatı olmayan vatandaşlar tercih ediyor. Zaten biz de gelen talepler çerçevesinde salçamızı yapıp getiriyoruz. Şu ana kadar vatandaşların ilgisi güzel ancak bu yıl maalesef domates fiyatlarından kaynaklı salçamızın fiyatları da yükseldi. Kilosunu 250 TL'den veriyoruz. Organik köy domateslerinden yaptığımız salçalarımıza rağbet güzel" dedi. - AYDIN