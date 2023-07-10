Aydın'da kaza: Hollanda'dan gelen aile hayatını kaybetti
Yaşam Haberleri
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil traktöre çarptı ve bir evin duvarına çarptı. Kazada Şevket Güngör ve eşi Emine Güngör hayatını kaybetti, gelinleri İklime Güngör ve torunları Umut Güngör ise ağır yaralandı. Cenazeler memleketleri Karaman'a götürüldü.
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktör ile bir evin duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden Şevket Güngör (60) ile eşi Emine Güngör'ün (57), gelinleri İklime Güngör (41) ve torunları Umut Güngör (3) ile tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gittikleri ortaya çıktı.
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