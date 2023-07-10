Aydın'da kaza: Hollanda'dan gelen aile hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil traktöre çarptı ve bir evin duvarına çarptı. Kazada Şevket Güngör ve eşi Emine Güngör hayatını kaybetti, gelinleri İklime Güngör ve torunları Umut Güngör ise ağır yaralandı. Cenazeler memleketleri Karaman'a götürüldü.