Üye Girişi
Haberler
Aydın'da kaza: Hollanda'dan gelen aile hayatını kaybetti

Aydın'da kaza: Hollanda'dan gelen aile hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen kazada, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil traktöre çarptı ve bir evin duvarına çarptı. Kazada Şevket Güngör ve eşi Emine Güngör hayatını kaybetti, gelinleri İklime Güngör ve torunları Umut Güngör ise ağır yaralandı. Cenazeler memleketleri Karaman'a götürüldü.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin traktör ile bir evin duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden Şevket Güngör (60) ile eşi Emine Güngör'ün (57), gelinleri İklime Güngör (41) ve torunları Umut Güngör (3) ile tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gittikleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Yaşam

Hollanda Türkiye Aydın Umut Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title