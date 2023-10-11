Aydın'da Jandarma Ekipleri Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutladı

Aydın'da jandarma ekipleri ' Dünya Kız Çocukları Günü' dolayısıyla Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan atletizm sahasında düzenlenen yarışmaya katılan kız çocuklarını ziyaret ederek günlerini kutladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü unutmadı. 'Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir' mottosuyla harekete geçen ekipler, Efeler İlçesi Kardeşköy Mahallesi'nde bulunan atletizm sahasında düzenlenen atletizm yarışmasına katılan kız çocuklarının gününü kutlayarak çiçek takdim etti. Kız çocukları ile sohbet eden jandarma ekipleri, çalışmaları ile ilgili kendilerine yöneltilen soruları da cevapladı. - AYDIN