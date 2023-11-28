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Aydın'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

28 Kasım 2023 15:39 Son Güncelleme: 15:40 Abone Ol

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 19 yaşındaki genç, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.