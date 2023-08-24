Aydın'da Fırıncılar Sıcaklığın Etkisiyle Mücadele Ediyor

Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı yaz günlerinde fırıncılar kürekle fırına pide sürerken sıcaklığı 80 derece olarak hissederken, ekmeğini ateşten çıkartan esnafın alın teri hiç kurumuyor.

Yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Kentte hava sıcaklıkları 40 dereceye yaklaşırken, sıcaklıktan en çok etkilenenler ise ateş başında çalışanlar oldu. Ekmeğini ateşten çıkartan fırıncılar yaklaşık 70-80 derece sıcaklıkla zorlu mücadelelerini sürdürüyor. Fırın önünde çalışan ustalar saatlerce ateşin karşısında kalarak sıcak pide yapıyor. Pide ustaları gün içinde hava sıcaklığının yanı sıra fırın ateşine de maruz kalarak kaybettiği sıvı kaybını litrelerce su tüketerek gidermeye çalışıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Samet Bağcı, "Hava sıcaklığı fırının sıcaklığı ile birleşince bu işi yapmak çok da kolay olmuyor. İlk başlarda bu sıcağa dayanamıyordum ancak zaman geçtikte alıştım. Artık eskisi kadar zor gelmese de çok terliyor ve susuyoruz. Ne kadar zorlansak da bizim işimiz bu ve ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek için işimizin başındayız. Sık sık üstümüzü değiştirip, litrelerce su içerek ve yüzümüzü yıkayarak sıcaktan korunmaya çalışıyoruz" dedi. - AYDIN