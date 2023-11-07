Aydın'da Evden 16 Kamyon Çöp Çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kötü koku şikayeti üzerine gidilen evden 16 kamyon çöp çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik 7 Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.K'nin evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye giderek durumdan rahatsızlıklarını bildirdi. Yapılan şikayetin ardından Germencik Belediyesi ekipleri eve giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde evin iç kısmında ve bahçesinde çöp yığınları olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri evde temizlik çalışması başlattı. Belediye ekipleri iş makinelerinin de yardımıyla evden 16 kamyon çöp çıkardı. Ekipler temizlik çalışmalarının ardından ev ve çevresinde ilaçlama çalışması gerçekleştirirken, mahalle sakinleri belediye ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN