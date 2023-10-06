Aydın'da Ev Yangını Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen ev yangını panikletirken, ev sahibi kadın itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

Yangın, Ata Mahallesi 739 sokak üzerindeki müstakil bir evde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.'ya ait evin depo kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Komşularının sakinleştirdiği ev sahibi kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevlerin eve sıçraması önlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN