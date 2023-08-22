Aydın'da eğitim uçağı tarlaya düştü: 2 yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, eğitim uçağı, havaalanına zorunlu iniş yaparken, tarlaya düştü. Kazada, eğitmen ile öğrencisi yaralandı.

Çıldır Havaalanı'ndan saat 12.30 sıralarında eğitim amaçlı kalkış yapan uçağın eğitmeni, kısa süre sonra henüz bilinmeyen nedenle acil iniş yapmak için piste yöneldi. İniş sırasında uçak, Aydın-İzmir Otobanı yakınlarındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçaktaki eğitmen ile öğrenci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.