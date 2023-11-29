Aydın'da E-skuterlerin Karıştığı Kaza Sayısı 57 Oldu

Aydın trafiğinde elektrikli skuterlerin (e-skuter) her geçen gün sayıları artarken, 2023 yılı içerisinde il genelinde e-skuterlerin karıştığı kaza sayısı 57 oldu. Trafikte sayıları her geçen gün artan e-skuterler, ekonomik olması ve pratikliği sebebiyle birçok vatandaşın tercihi haline geldi. Ancak Aydın genelinde de kullanımı yaygınlaşan e-skuterler bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Zaman zaman trafikte tehlikeye yol açan skuter kazaları, ağır yaralanmalar ve ölümle sonuçlanıyor.

Aydın trafiğinde elektrikli skuterlerin (e-skuter) her geçen gün sayıları artarken, 2023 yılı içerisinde il genelinde e-skuterlerin karıştığı kaza sayısı 57 oldu.

Trafikte sayıları her geçen gün artan e-skuterler, ekonomik olması ve pratikliği sebebiyle birçok vatandaşın tercihi haline geldi. Ancak Aydın genelinde de kullanımı yaygınlaşan e-skuterler bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Zaman zaman trafikte tehlikeye yol açan skuter kazaları, ağır yaralanmalar ve ölümle sonuçlanıyor. Bu çerçevede trafik güvenliğinin sağlanması hedefiyle harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yönetmelik hazırladı. 2021 yılında yürürlüğe giren yönetmelik ile trafikte elektrikli skuter kullanımı yasal zemine oturtuldu.

Elektrikli Skutrer Yönetmeliği'nde, "Hızı en fazla saatte 25 kilometreye ulaşan, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt" olarak tanımlanan skuterlerin kullanımı teşvik edilirken, gerekli kurallar ve tedbirler de yer alıyor.

"Aydın'da e-skuterler 57 kazaya karıştı"

Aydın genelinde e-skuterlere yönelik trafik denetimleri de aralıksız devam ederken, Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hem skuter sürücülerini denetliyor hem de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendiriyor. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen 2023 yılı içerisinde merkez ilçe Efeler'de 32 olmak üzere, il genelinde 57 adet e-skuterin karıştığı kaza meydana geldi.

"Trafikte hız sınırı 25 km/s"

E-skuterlerde sürücülerin en az 16 yaşında olması gerekirken, sürücü dışında başka kimsenin taşınması ve sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasak. Öte yandan e-skuter sürücülerinin uyması gerektiği kurallar ise yönetmelikte şu şekilde ifade edildi: "Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/saat üzerinde olan karayollarında sürülmesi, ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, yaya yollarında sürülmesi, başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi, izin alınarak yapılan gösteriler dışında akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi, manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek, ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi yasaktır."

Gece sürüşlerinde ise sürücülerin reflektör yelek giymesi gerekirken, e-skuterlerin ise diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmelerini sağlamak üzere, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunlu hale getirildi.

"Alkollü sürüş yapanlar cezadan kaçamıyor"

Ayrıca genel trafik kurallarına uymayan ve alkollü sürüş yapan sürücüler de tespit edilmesi halinde idari para cezası yemekten kaçamıyor. - AYDIN