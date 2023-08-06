Aydın'da domates sezonu hareketliliği ile birlikte mutfakları kış hazırlığı telaşı sararken, salça kazanları da kaynamaya başladı. Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinde sezon hareketliliği devam ederken vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların ise balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık ve kurutmalık domatesler, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar aldıkları domatesleri kaynatmak için bahçelerinde kazanlar kurdu, bazıları ise kurutmak için kurutulmuş domates yapmak için balkon ve terasları adeta kırmızıya boyadı. Ev yapımı salça, domates sosu zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olamayacağını belirten Aydınlılar da hummalı bir şekilde kışa hazırlanıyor. Her yıl kış hazırlıkları yaptıklarını ifade eden vatandaşlardan Bahadır Aydın; 'Bu sene yağışlarla sebebiyle domates tarlalarında zayiatlar yaşandı. Haliyle rekolte de beklenenin altında kaldı. Bu yıl domates bulmakta biraz zorlandık ama her yıl kendi yiyeceğimiz ürünlerimizi yapıyoruz. Kışlık domates soslarımızı, salçalarımızı hazırlıyoruz. Domateslerimizi kaynatmak için bahçemizde kazanımızı kurduk. Odun ateşinde domateslerimizi kaynatıyoruz. Daha sonra sos ve salça yapımı için hazırlayacağız. Aynı zamanda domateslerimizi ince ince doğrayarak kurutuyoruz. Kurutulmuş domates özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarında çok güzel oluyor. Aydın genelinde birçok evde bu hazırlıklar başladı. Yılın bu zamanlarında balkon ve teraslar adeta kırmızıya boyanıyor' dedi. - AYDIN

Aydın'da domates sezonu hareketliliği ile birlikte mutfakları kış hazırlığı telaşı sararken, salça kazanları da kaynamaya başladı.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinde sezon hareketliliği devam ederken vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların ise balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık ve kurutmalık domatesler, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar aldıkları domatesleri kaynatmak için bahçelerinde kazanlar kurdu, bazıları ise kurutmak için kurutulmuş domates yapmak için balkon ve terasları adeta kırmızıya boyadı.

Ev yapımı salça, domates sosu zahmetli olsa da doğal olduğu ve kış aylarında kolaylık sağladığı için tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünlerin kendi el emeği ile üretilen ürünler kadar güzel olamayacağını belirten Aydınlılar da hummalı bir şekilde kışa hazırlanıyor.

"Her yer kırmızıya boyanıyor"

Her yıl kış hazırlıkları yaptıklarını ifade eden vatandaşlardan Bahadır Aydın; "Bu sene yağışlarla sebebiyle domates tarlalarında zayiatlar yaşandı. Haliyle rekolte de beklenenin altında kaldı. Bu yıl domates bulmakta biraz zorlandık ama her yıl kendi yiyeceğimiz ürünlerimizi yapıyoruz. Kışlık domates soslarımızı, salçalarımızı hazırlıyoruz. Domateslerimizi kaynatmak için bahçemizde kazanımızı kurduk. Odun ateşinde domateslerimizi kaynatıyoruz. Daha sonra sos ve salça yapımı için hazırlayacağız. Aynı zamanda domateslerimizi ince ince doğrayarak kurutuyoruz. Kurutulmuş domates özellikle kış aylarında kahvaltı sofralarında çok güzel oluyor. Aydın genelinde birçok evde bu hazırlıklar başladı. Yılın bu zamanlarında balkon ve teraslar adeta kırmızıya boyanıyor" dedi. - AYDIN