Aydın'da Denizde Boğulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Didim ilçesinde denize giren Sebahat Beyzadeoğlu boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ancak kadın kurtarılamadı.
Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren kadın boğuldu.
Mavişehir-Erinç Sitesi sahilinde denize giren Sebahat Beyzadeoğlu, suda kayboldu.
Bir süre sonra kadını su yüzeyinde hareketsiz halde gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.
Yakınlarının yardımıyla kıyıya çıkarılan Beyzadeoğlu, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Yaşam