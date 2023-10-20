Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında maddi hasar oluştu. Evde bulunan kişilerin sağlık durumu ise iyi.

Aydın'da bir evde tüp patlaması: Maddi hasar oluştu

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlamasında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin Kemalpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evinde henüz belirlenemeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

Patlama nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken evde bulunan E.Ç'nin eşi N.Ç. sinir krizi geçirdi.

Yüksek ses nedeniyle panik yaşayan çok sayıda kişi de sokağa çıktı.

Evde maddi hasara yol açan patlamanın nedeni incelemeyle belirlenecek.