Aydın'da bir apartmanın çatısında yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın çatısında yükselen yoğun duman panikletirken, apartmanda bulunan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Yangın, Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atık malzemelerin bulunduğu apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanı kaplayan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da apartmanda evi bulunan yaşlı bir vatandaşı dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarttı. Çevre apartmanlarda bulunan vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda alevler büyümeden kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangında ölen yada yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN