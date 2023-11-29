Aydın'da Beton Mikseri Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sezai Akın idaresindeki beton mikseri, Ağaçlı Mahallesi'nde devrildi. Yaralanan sürücü, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sezai Akın idaresindeki 09 R 5386 plakalı beton mikseri, Ağaçlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücü Akın, yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.