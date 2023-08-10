Aydın'da Arı Adamın İlginç Arı Toplama Yöntemi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve "Arı adam" lakabıyla tanınan 41 yaşındaki İsa Süzer'in, arılarıyla kurduğu iletişim görenleri hayrete düşürüyor

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi'nde ikamet eden ancak gezgin arıcı olduğu için ülkenin değişik yerlerinde arıları ile konaklayan İsa Süzer, kendine has yöntemleri ile oğul çıkarıp kovandan kaçan kolonileri topluyor. Çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 41 yaşındaki Süzer'in arılarla olan yaşamı görenleri hayrete düşürürken, arı toplama işinin kendisi için sıradan bir iş olduğunu belirtiyor. Genç arıcının görenleri şaşkına çeviren arı toplama yöntemi ise film sahnelerini aratmayacak görüntüler oluşturuyor.

Aynı zamanda baba mesleği olan arıcılığı çocuk yaşlardan bu yana yaptığını belirten İsa Süzer; "Arıların olduğu bölgede çalışırken oğul çıkarıp kovanı terk eden bir koloni geldi. Koloninin beyini aldım. Onu elimde tutunca ana arının peşinden gelen diğer tüm arılar da ana arının salgıladığı koku ile benim vücudumda toplanıyor. Koloninin tüm arıları benim vücudumda toplandıktan sonra bu koloniyi yeni bir kovana yerleştiriyoruz. Yaptığımı işi dışardan görenler şaşırsa da benim için sıradan bir iş. Vücudumda topladığım arılar zaman zaman beni soksa da etkilemiyor" dedi. - AYDIN