Aydın'da Alkoliklerin Uğrak Yeri Aytepe Yolu Şehrin İmajını Sarsıyor

Aydın'da bulunan Aytepe yolu, alkoliklerin ve bimekan takımı kişilerin uğrak yeri haline gelerek şehrin imajını olumsuz etkiliyor. Aytepe Giriş Kapısı önünde alkol alıp sabahlayan kişilerin bıraktığı manzara, öğrenciler ve veliler tarafından tepkiyle karşılanıyor. ADÜ Rektörü Bülent Kent, sorumluluk sahası dışında kaldıkları için müdahale edemediklerini belirterek durumdan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlileri ise polis ve zabıtanın ciddi yaptırım uygulamasını talep etti.

Aydın'da alkoliklerin ve bimekan takımı kişilerin uğrak yeri haline gelen Aytepe yolu şehrin imajını sarsmaya başladı. Her gece Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aytepe Giriş Kapısı önünde kalan bölgede alkol alıp sabahlayan kişilerden geriye kalan manzara adeta pes dedirtiyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı dolayısıyla bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde düzenlenen sınava girmek için gelen binlerce öğrenci ve velisini bu garip manzara karşıladı. Her sınav öncesi ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantı yapılmasına rağmen sorumluluk sahası dışında kaldığı için müdahale edemedikleri bu alandaki kötü manzaranın kendilerini de üzdüğünü belirten ADÜ Rektörü Bülent Kent, durumdan şikayetçi oldu.

ADÜ Rektörü Kent; "Okulumuzun kapısı önünde kalan bir alan, ancak sınırlarımız dışında kaldığı için bu alana biz müdahale edemiyoruz. Bölge polis ve zabıtanın sorumluluk sahasında olduğu için müdahalede de bulunamıyoruz. Ancak her geceden geri kalan kötü manzara hem bizi hem de öğrencilerimizi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Üniversitenin giriş kapısında güvenlik görev yapan güvenlik görevlilerini de oldukça rahatsız eden olumsuzluğun bir türlü önlenemediği belirten görevliler, "Yasal olarak yolda oturup manzara izlemek yasak değil. Ancak halkın huzurunu bozup çevreyi rahatsız etmek yasak. Bir yandan caminin dibi, diğer yandan eğitim kurumunun kapısı, herkes gelip gece burada alkol alıyor ve atıklarını da bırakıp gidiyor. Uyardığımızda bizi tersliyorlar, polis ve zabıtanın rutin aralıklarla burayı kontrol edip çevreyi kirleten ve halkın huzurunu bozanlara ciddi yaptırım uygulamasını istiyoruz" diye konuştular. - AYDIN