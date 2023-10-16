Aydın'da 5. kattan düşen kişi ağır yaralandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde bir otelin 5. katında boya yapan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde boya yaptığı esnada 5. kattan düşen kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'ndeki bir otelin 5. katında boya yapan Kemal Katırcılar (64), dengesini kaybederek yere düştü.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Katırcılar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam