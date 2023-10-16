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Aydın'da 5. kattan düşen kişi ağır yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir otelin 5. katında boya yapan bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.