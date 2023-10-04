Aydın'da '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı'nda açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme bulunan jandarma ve polis ekipleri sokak hayvanların verilmesi için mama dağıttı.

Aydın'da '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Jandarmadan Patili Dostlarımız Unutulmasın Faaliyeti çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile birlikte Atatürk Kent Meydanı'nda stant açıldı. Vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan ekipler, sokak hayvanlarına verilmesi için mama dağıtıldı. Ekipler çocuklara ise jandarma boyama kitapları hediye etti.

Hayvansever sivil toplum örgütleri üyelerinin de yer aldığı etkinlikte farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların da bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen HAYDİ mobil aplikasyonunun tanıtımı yapıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte yer alan jandarma bomba arama köpeği 'Buz' ve yangın tespit köpeğimiz 'Şimşek' ise standın ilgi odağı oldu. - AYDIN