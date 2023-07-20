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Aydın Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Parkı'nda futbol oynamak isteyenlere yeni adres sundu

Yaşam Haberleri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine açılan Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı futbol oynamak isteyenlerin yeni adresi oldu. Park vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir sözlerini daha yerine getirdiklerini söyleyip futbol oynamak isteyen Aydınlıları parka davet etti. Yaklaşık 21 bin metrekarelik parkın içerisinde iki futbol halı sahası yer alıyor. Parktaki halı sahada futbol oynamaya gelen sporseverler Aydın'a böyle bir alan kazandırdığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine açılan Efeler Müze Bulvarı üzerindeki Zübeyde Hanım Parkı futbol oynamak isteyenlerin yeni adresi oldu.

Park vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir sözlerini daha yerine getirdiklerini söyleyip futbol oynamak isteyen Aydınlıları parka davet etti. Yaklaşık 21 bin metrekarelik parkın içerisinde iki futbol halı sahası yer alıyor. Parktaki halı sahada futbol oynamaya gelen sporseverler Aydın'a böyle bir alan kazandırdığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Aydın Büyükşehir Belediyesi Futbol Efeler Aydın Yaşam Haberler

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