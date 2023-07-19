Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu'da Yüzme Etkinlikleri Başlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesinde çocuklar için yüzme etkinlikleri düzenlemeye başladı. Etkinlikler, çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü ve ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacasu ilçesinde yüzme etkinlikleri başlatıldı. Karacasu Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikler Karacasulu çocuklar tarafından ilk günden yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir, yaz aylarının gelmesiyle birlikte çocukların güvenli bir şekilde serinlemeleri için yüzme etkinlikleri düzenliyor. Çocukların yaz aylarını verimli kullanmaları ve sıcak havalarda serinlemeleri için düzenlenen etkinliklerde Büyükşehir'in yüzme eğitmenleri görev alıyor. Ayrıca etkinlikler ücretsiz olarak düzenleniyor. Çocuklar kendilerine verilen bu karne hediyesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN