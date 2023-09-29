Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilik Haftası'nda çocuklara eğitim verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İtfaiyecilik Haftası'nı, çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle taçlandırdı.

İtfaiyecilik Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde, çocuklar yangın güvenliği, yangın söndürme teknikleri ve ilk yardım konularında eğitim aldılar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İtfaiyecilik Haftası'nın bir fırsat olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın yangın güvenliği ve acil durumlar konusunda bilgilenmelerini sağlamak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Onlara bu önemli bilgileri eğlenceli bir şekilde öğretmek, hem aileleri hem de toplumu daha güvenli hale getirecektir" dedi.

"Uygulamalı eğitim verdiler"

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, itfaiyecilik haftasına özel bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi Müdürü Buse Muslu, "Bu çalışmada itfaiye erlerimiz, çocuklarımıza itfaiyenin önemini, hangi alanlarda destek olduklarını, evde, okulda dışarıda tehlikeli olabilecek durumlar hakkında bilgilendirmede bulundular. Ayrıca yangın ile karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini ise uygulamalı olarak gerçekleştirdiler. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Çocuklarımızın duyarlılıkları arttı"

Küçük Şekerler Çocuk Gelişim Merkezi öğretmenlerinden Adviye Peker ise, " İtfaiyecilik Haftası çerçevesinde, itfaiye ekiplerimiz bir dizi eğitim verdi. Eğitim çerçevesinde, çocuklarımıza ateşle oynamamaları gerektiği, acil durumlarda itfaiyeye hangi numaradan ulaşılabileceği, evde başlarına gelecek bir durumda neler yapacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Anlatımın ardından uygulamalı olarak bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede de çocuklarımızın muhtemel yangın durumuna karşı duyarlılıkları artmış oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"112'yi aramam gerektiğini öğrendim"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinden Elif Bakkal, "Bugün yangın durumunda hemen 112'yi aramam gerektiğini öğrendim. Annemize ve babamıza haber vermem gerektiğini öğrendim. Işık ve çakmakla oynamak yangına sebep oluyormuş. Bunlarla oynanamamak gerektiğini öğrendim" dedi. Eğitim sonunda çocuklara katılım sertifikası da verildi. - AYDIN