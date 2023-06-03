Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri Mezuniyet Töreni

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde eğitimlerinin ilk adımlarını başarıyla tamamlayan çocuklar, mezuniyet sevinci yaşadı. Kep atan miniklerin yıl sonu gösterileri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Şirin Baloncuklar Çocuk Gelişim Merkezi ve Aydın Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi, Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenle minikleri mezun etti.

Kep atarak eğitimlerinin ilk adımlarını başarıyla tamamlayan çocuklar, yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldu. Yeteneklerini ve öğrendiklerini sergilemek için sahneye çıkan minikler, ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Minikler, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende gece sonunda temsili diplomalarını da aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Onların geleceğe umutla bakabilmeleri için her yaştan çocuğa fırsat eşitliği vermeye ve eğitimlerinde öncü rol oynamaya devam edeceğiz" dedi.