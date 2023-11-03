Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde bir öğrenci trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'de otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan birinci sınıf öğrencisi Göktuğ Gümüşkavak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak Gümüşkavak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan birinci sınıf öğrencisi genç, İzmir'de otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında savrulan motosikletten düşen Çine MYO Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Göktuğ Gümüşkavak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüşkavak'ı ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Gümüşkavak tüm doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gümüşkavak'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN