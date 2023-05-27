Ayancık'ta Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşlara Türk mutfağının yöresel lezzetleri ikram edildi.

Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara yöresel Ayancık keşkeği ile lokma tatlısı ikramında bulunuldu.

Ayancık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Çetin, Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında Vali Erol Karaömeroğlu'nun talimatı doğrultusunda Ayancık'ta farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Okulumuzun pansiyonunda bulunan mutfakta yöresel ve asırlık ağız tadımız olan keşkek pişirildi. Yöresel lezzetlerimizi gün yüzünde tutmayı, daha çok kitleye ulaşarak tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu farkındalığın ileriki yıllarda daha büyük organizasyon haline dönüşmesini temenni ederiz." dedi.