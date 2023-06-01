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Ayancık'ta engelli vatandaş, işaret diliyle çocuklara Kur'an okudu

Ayancık'ta engelli vatandaş, işaret diliyle çocuklara Kur'an okudu

Yaşam Haberleri

Sinop'un Ayancık ilçesinde engelli bir vatandaş işaret diliyle çocuklara Kur'an-ı Kerim okudu. İlçe Müftülüğünce açılan 7-10 yaş grubu Kur'an Kursu'nu ziyaret eden işitme engelli Saide Kaya, burada işaret diliyle çocuklara Kur'an-ı Kerim okudu.

??????? Sinop'un Ayancık ilçesinde engelli bir vatandaş işaret diliyle çocuklara Kur'an-ı Kerim okudu.

İlçe Müftülüğünce açılan 7-10 yaş grubu Kur'an Kursu'nu ziyaret eden işitme engelli Saide Kaya, burada işaret diliyle çocuklara Kur'an-ı Kerim okudu.

İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, AA muhabirine, Saide Kaya'nın işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı 6 yıl önce müftülüklerinde açılan kursta öğrendiğini söyledi.

Kaya'yı çocuklarla bir araya getirerek, onlara örnek olmasını istediklerini vurgulayan Kıvrak, "Engelli vatandaşımız işaret diliyle Kur'an okumayı Müftülüğümüz vaizinden 6 yıl önce öğrendi. Kendisi gerçekleştirilen yarışmalarda bölge birinciliği elde etti. Bugün de 7-10 yaş Kur'an Kursu öğrencilerimize işaret diliyle Kur'an okudu." dedi.

Kıvrak, etkinlikte, Kaya'ya Kur'an-ı Kerim de hediye etti.

Kaynak: AA / Yaşam

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