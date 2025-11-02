Haberler

Ayağından Yaralanan Ukraynalı Turist 5,5 Saatlik Kurtarma Operasyonu ile Kurtarıldı

Ayağından Yaralanan Ukraynalı Turist 5,5 Saatlik Kurtarma Operasyonu ile Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dağlık alanda ayağından yaralanarak mahsur kalan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula, 5,5 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda sağlığına kavuştu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dağlık alanda ayağından yaralanıp mahsur kalan Ukraynalı turist Lıumydla Vakula (54), ekiplerin 5,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sağlık ekibine teslim edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca ilçesi Adrasan Mahallesi'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Dağlık bölgede gezdiği sırada ayağından yaralanan ve üzerine basamayan Ukraynalı Lıumydla Vakula, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ekipler yer tespiti çalışmalarına başladı. Ekiplerin inceleme ve çalışmalarının ardından Vakula'nın araç yolunun bulunmadığı bir noktada olduğu tespit edildi. Bir noktaya kadar araçla giden AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, ardından yaya olarak Lıumydla Vakula'nın bulunduğu yere ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Vakula, daha sonra AFAD ekibi tarafından sedyeye alınarak yaklaşık 1,5 saatlik taşıma sonucunda ambulansın olduğu noktaya getirildi. Lıumydla Vakula, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerinin kurtarma çalışması, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.