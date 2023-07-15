Ayağı ipe dolanan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta bir binanın çatı kısmında ayağı ipe dolanan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay kent merkezinde bulunan bir binanın çatı kısmında meydana geldi. Olukta ayağı ipe dolanan karganın çırpınışlarını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracı sürgülü merdiveni ile kargaya ulaşarak kurtardı. Ayağına dolanan ipin çıkarılmasıyla karga yeniden doğal yaşamına bırakıldı.