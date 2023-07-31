Ayağı ampute olan leylek, tedavi altına alındı

Tek ayağı kesilen leylek, yaşamını rehabilitasyon merkezinde sürdürecek

DİYARBAKIR Diyarbakır'da ayağından yaralanmış halde bulunan leylek, Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ampute edildikten sonra yaşamını rehabilitasyon merkezinde sürdürecek.

Çınar ilçesine bağlı kırsal Başaklı Mahallesi'nde 4 gün önce mahalle sakinleri henüz bilinmeyen bir nedenle ayağından yaralanmış leylek gördü. Mahalle sakininin yaralı bulduğu leylek, Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanlığı ve Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan ilk tetkiklerin ardından şube müdürlüğünden ekipler, yaralı leyleği daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavi edilmesi için götürdü.

Sağ ayağında ciddi zedelenmelerin olduğunu tespit eden rehabilitasyon merkezi müdürü ve Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Akın Koçhan, leyleğin ayağının ampute edileceğini belirtti.

Vatandaşın ampirik tedavi uygulamasıyla leyleğin sağ ayağını kaybettiğini ifade eden Koçhan, "Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden arkadaşlarımız yaralı halde bulunan bir leylek bize getirdiler. Leylek yaralıyken vatandaşlar tarafından ampirik bir tedaviye maruz kalmış. Sağ ayağının maalesef şuanda yaptığımız kontrollerde kaybetmiş. Bu leyleğimizin merkeze getirildikten sonra yaralarından dolayı enfeksiyon kaptığını gördük ve enfeksiyona yönelik antibiyotik tedavisine başladık. Bir süre sonra da leyleğin uygun bir zamanda yaralarının iyileşmesiyle birlikte ayağı ampute edilerek merkezimizde yaşamaya devam edecektir" dedi.

Leyleğin tedavisi bir hafta

Yaralı leyleğin tedavisi bittikten sonra yaşamını merkezlerinde geçireceğini dile getiren Koçhan, şunları kaydetti:

"Leyleğimizin tedavisi ortalama bir hafta sürer. Çünkü ayak enfekte olduğu için ince antibiyotik tedavisi yapılacak daha sonra operasyon safhasına geçilecek. Sonraki aşamadaysa belli bir dönem leyleğin tekrar tedavi edilmesi gerekiyor. Bu da toplamda yaklaşık bir haftamızı alır. Leyleğimiz hayatının bundan sonraki kısmını merkezimizde geçirecek."

Diyarbakır Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yılmaz Acu, Başaklı köyünden mahalle sakinlerinin leyleği kendilerine teslim ettiklerini söyledi.

"Bu bizim insani görevimizdir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra yaralı leyleği merkeze tedavi için gönderdiklerini söyleyen Acu, "Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel bana yaralı bir leylek olduğunu ve bu leyleğe yardımcı olunması yönünde ricada bulundu. Başaklı köyünden vatandaşlar yaralı leyleği bana teslim ettiler. Ben de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube İl Müdürü Erdal Seven'i aradım. Yaralı leyleğimizin durumunu kendilerine aktardım. Leyleğin tedavisinin yapılmasından sonra hemen koruma altına almak için getirilmesini istedi. Şuanda leyleğimiz emin ellerde. Bu bizim insani görevimizdir. Hayvanlar bizim canlarımızdır. Mecburen bu canlılara bakmamız gerekiyor" diye konuştu.