Avusturyalı Turistin Otel Asansör Boşluğunda Cesedi Bulundu

1) AVUSTURYALI TURİSTİN, OTELİN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Avusturyalı turist V.S.'nin (80), konakladığı otelin asansör boşluğunda cesedi bulundu. Turistin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğü değerlendiriliyor.

Olay, Saray Mahallesi Hacıhamdioğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelde meydana geldi. Otelin 4'üncü katında konaklayan Avusturyalı turist V.S.'yi birkaç gündür göremeyen çalışanlar, polise haber verdi. İnceleme yapan polis, otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedenini buldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı. İtfaiyenin yardımıyla çıkarılan V.S.'nin cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polisin araştırmasında V.S.'nin 3 gün önce asansör boşluğuna düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.