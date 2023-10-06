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Avusturalya'da kartpostallık gün doğumu havadan görüntülendi

Avusturalya'nın Melbourne kentinde gökdelenlerin ve sislerin arasında havadan görüntülenen gün doğumu kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kızıla bürünen gökyüzünde yükselen ve bulutların arasında kalan gökdelenler ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. Zaman atlatmalı çekim tekniği ile dronla kaydedilen görüntüler, büyük beğeni topladı.