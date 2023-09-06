Avustralya'da Fidanlıkta Fideleri Yiyen Hayvan Koala Çıktı

Avustralya'da bir fidanlıkta haftalardır fideleri yiyen hayvanın koala olduğu tespit edildi. Fidanlığın sahibi, diş izlerini baz alarak koalayı keşfetti. Koala, fidanlığın yakınındaki ağaçlık alana bırakıldı.

Avustralya'da bir fidanlıkta haftalardır fideleri yiyen hayvanın koala olduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre, fidelerini yiyen hayvanı bulmak için çalışma başlatan fidanlığın sahibi Humphrey Herington, diş izlerini baz alarak keçiler ve keseli sıçanlardan şüphelendi. Herington, işe geldiği bir gün fidanlıktaki koalayı görünce şüpheleri son buldu.

Herington, fazla fide yemiş olan koalanın hareket etmekte zorlandığını, yaşadığı ağaca dönemediğini, böylece "fide hırsızı"nın da ortaya çıktığını belirtti.

Humphrey Herington, koalayı havluya sararak fidanlığın yaklaşık 300 metre uzağındaki ağaçlık alana bıraktı.

Fidanlık çalışanları da olayın tekrarlanmaması için fide yataklarının etrafını çitle çevirerek tedbir aldı.

Koalanın yediği fidelerin Herington'a maliyetinin 6 bin Avustralya doları olduğu ve bunların nesilleri tehlikede olan koalaların habitatlarının artırılması için yetiştirildiği belirtildi.

Avustralya, 2019 ve 2020'deki yangınlarda on binlercesi ölen ve sayıları hızla azalan koalaları, doğu kıyılarında nesli tükenmekte olan türler listesine almıştı.

2021'deki bir araştırma ise yaşam alanları hızla daralan Avustralya'ya özgü keseli memeli koalaların, önlem alınmazsa 2050'de neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu.