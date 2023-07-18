Avustralya'da Dingoların Saldırısına Uğrayan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası'nda bir kadın, koruma altındaki vahşi köpek türü dingoların saldırısına uğradı. Sahilden geçen 2 kişi tarafından kurtarılan kadın helikopterle hastaneye kaldırıldı. Dingoların insanlardan korkmamaya başlamasıyla birlikte adaya gelen turistler için tehlike oluşturduğu belirtildi.

Avustralya'da ülkeye özgü "koruma altındaki" vahşi köpek türü dingolar, sahilde yürüyen kadına saldırdı.

Yetkililer, Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası olarak da bilinen K'gari'de, 24 yaşındaki kadının sahilde bir grup dingonun saldırısına uğradığını açıkladı.

Sahilden geçen 2 kişinin kurtardığı kadın, helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Vahşi yaşam korucusu Linda Behrendorff, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından turistlerin adaya döndüğünü ve bu süreçte dingoların insanlardan korkmamaya başladığını gözlemlediklerini ifade etti.

Behrendorff, bu değişikliğin hem insanlar hem de dingolar için tehlike arz ettiğini dikkati çekti.

Yetkililer, adaya gelenlere, çitle çevrili alanların dışına çıkmamaları, çocuklarını yanlarından ayırmamaları, sopayla yürümeleri ve dingolara yiyecek vermekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Adada, haziranda, 7 yaşındaki bir çocuk ve 42 yaşındaki Fransız turist dingoların saldırısına uğramıştı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan popüler turizm merkezi K'gari Adası'nda (Fraser Adası) yaklaşık 200 dingo yaşıyor.

Öte yandan, dingoları besleyenler, ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor.