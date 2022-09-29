Avukat Alperen Cihan Çetinkaya: Kadınlar evlilikteki haklarını bilmiyor

"Kadın hakları" herkesin dilinde. Kime sorsanız "kadın hakları"nı savunuyor ama kadınların kendileri bile aslında sahip oldukları hakları bilmiyor. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, kadın haklarının "evlilik" müessesesiyle ilgili olanlarını anlattı.

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, kadınların evlilik birliği sırasında kanunlar önünde sahip olduğu hakları şöyle sıraladı:

* Evlendikten sonra, önceki soyadınızı kullanabilirsiniz.

* Yaşayacağınız evi eşinizle birlikte seçme hakkına sahipsiniz.

* "Aile reisliği" diye bir kavram artık mevzuatımızda yoktur. Evlilik birliğini eşinizle beraber yönetme ve temsil etme hakkına sahipsiniz.

* Çocuğunuzun velayet hakkını kullanırken eşinizle eşit oranda hak sahibisiniz.

* Meslek ve iş seçiminizde eşinizin iznini almak zorunda değilsiniz.

EVLENDİĞİNİZ İLK YIL İŞTEN AYRILIRSANIZ TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

* Evlendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl içinde işten ayrılırsanız, evlenme dolayısıyla işten ayrılmış sayılırsınız ve kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

* Çalışıyorsanız ve hamileyseniz, doğumdan önce ve sonra 8'er hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin kullanabilir; bu süre içinde geçici iş görmezlik ödeneği alabilirsiniz.

* Doğumdan sonra, emzirme için günlük 1.5 saat süt izni hakkına sahipsiniz.

* Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün analık sigortası priminin ödenmiş olması ve doğumdan önce evli olma şartlarının varlığı halinde, analık sağlık yardımı, emzirme yardımı, gebelik ve doğum para yardımlarından faydalanabilirsiniz.

YAZILI İZNİNİZ YOKSA EŞİNİZ KONUT KREDİSİ ALAMAZ

* Eşinizin size olan borcu için eşinize evlilik birliği içinde dahi icra takibi başlatabilirsiniz.

* Eşinizin, malları üzerindeki tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasını hâkimden isteyebilirsiniz.

* Eşiniz, yazılı izniniz olmaksızın kefil olamaz ve konut kredisi alamaz. Sonradan vereceğiniz onay, bu işlemleri geçerli hale getirmez.