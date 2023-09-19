Avrupa Türkiye Delegasyonunun destekleriyle tüm dünyada 16-22 Eylül günleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası", Odunpazarı Belediyesi tarafından kutlanacak. Bu yıl "Şehrini Keşfet" teması "Gelecek enerjini koru" sloganıyla kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Odunpazarı Belediyesi çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek üzere, her yıl 16-22 Eylül günleri arasında dünyanın her yerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Odunpazarı Belediyesi de vatandaşların kişisel araçlar yerine alternatif ulaşım araçlarıyla seyahat etmesini teşvik etmek ve vatandaşları bilinçlendirmek için çeşitli etkinlikler düzenleyerek, sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemine dikkat çekecek.

Odunpazarı Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hareketlik Haftası etkinlikleri, 22 Eylül Cuma günü düzenlenecek bisiklet turu ile başlayacak. Uğur Mumcu Parkı'nda saat 18.00'de başlayacak bisiklet turu, Kanlıkavak Parkı'nda sona erecek. Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, bisiklet turunun ardından saat 19.30'da Kanlıkavak Parkı'nda yapılacak dans ve spor etkinliği ile devam edecek.