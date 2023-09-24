Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Odunpazarı'nda Kutlandı

Avrupa Türkiye Delegasyonu'nun destekleriyle tüm dünyada 16-22 Eylül günleri arasında gerçekleştirilen "Avrupa Hareketlilik Haftası", Odunpazarı Belediyesi tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vadişehir'de bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde gerçekleştirilen etkinlikle başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları, bisiklet turu, dans ve spor etkinliyle devam etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek ve sürdürülebilir hareketlilik biçimlerine dikkat çekmek üzere, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl "Şehrini Keşfet" teması ve "Gelecek enerjini koru" sloganıyla düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Odunpazarı Belediyesi de çeşitli etkinlikler düzenledi. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından organize edilen Avrupa Hareketlik Haftası etkinlikleri, Vadişehir'de bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinde gerçekleştirilen spor etkinliği ile başladı. Kreş öğrencileri, bahçede spor eğitmenleri ile birlikte spor yaptı. Kendileri için özel olarak hazırlanan parkurlarda spor yapan minikler, gün boyu eğlenceli zaman geçirdi.

BİSİKLET TURU İLE DANS VE SPOR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Avrupa Hareketlik Haftası kapsamında bisiklet turu ile dans ve spor etkinliği de gerçekleştirildi. Odunpazarı Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ve Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen bisiklet turu ile dans ve spor etkinliği, Uğur Mumcu Parkı'nda başladı. Bisiklet turuna, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, temel amaçlarının iklim değişikliğine dikkat çekmek, çevreyi korumak ve karbon salınımını en aza indirmek olduğunu söyledi. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımı çevreyi daha az kirleten araçlarla yapmaya teşvik etmek istediklerini kaydeden Başkan Kurt, "Bu nedenle de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Eskişehirlilere spor yapmanın, yakıt tüketmemenin çok önemli bir şey olduğunu vurgulamak istiyoruz. Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu her etkinliğimizde aktif bir şekilde bizim yanımızda oluyor. O nedenle onlara teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Kurt'un konuşmasının ardından başlayan bisiklet turu, Kanlıkavak Parkı'nda sona erdi. Bisiklet turunun ardından Kanlıkavak Parkı'nda dans ve spor etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar dans ve spor yapmanın yanı sıra eğlenceli zaman geçirdi.