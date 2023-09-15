Avrupa Hareketlilik Haftası Antalya'da Kutlanacak

Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl "Şehrini Keşfet" teması ve "Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında Antalya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi hafta boyunca çeşitli toplantılar, eğitimler ve etkinlikler düzenleyecek.

Avrupa Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusundaki şuurlandırma girişimlerinden olan "Avrupa Hareketlilik Haftası" tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da 16-22 Eylül tarihleri arsında kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek kutlama programında bisiklet turu ve arabasız gün etkinliği düzenlenecek.

Bisiklet turu düzenlenecek

Etkinlikler çerçevesinde 16 Eylül Cumartesi ve 17 Eylül Pazar günü Cam Piramit Hobifest alanında 10.00-16.00 saatleri arasında temel bisiklet sürüş eğitimi verilecek. 16 Eylül Cumartesi günü "Şehrini Keşfet" organizasyonu çerçevesinde Phaselis Antik Kentinde yürüyüş yapılacak. 19 Eylül Salı günü Antalya'daki bisiklet gruplarının katılımıyla bisiklet turu yapılacak. Saat 20.00'de Barbaros Çay Bahçesi karşısından başlayacak olan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı- Valilik- Dönerciler Çarşısı - Işıklar - Cender Otel- Yeni Kapı Polis Karakolu - Antalya Lisesi - Antalya 2000 Plaza- Demirciler Çarşısı - mezarlık güzergahını takip ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sona erecek.

Öğrencilerden farkındalık etkinliği

Eylül Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin katılımıyla '"Şehrini Keşfet" organizasyonu düzenlenecek. Öğrenciler Akdeniz üniversitesinden hafif raylı sistem ile başlayan turda nostaljik tramvay ile Kaleiçi'ne gidecek ve sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait elektrikli otobüsler ile Düden Parka gidecek. Gündoğmuş İlçesi'nde de öğrencilerin katılımı ile "Trafik'te ben de varım" etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlikte öğrenciler ellerini boyaya batırarak Gündoğmuş Atatürk Caddesi'ne el izlerini bırakacaklar.

Arabasız gün etkinliği

22 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Arabasız Gün etkinliğinde ise 15.00-22.00 saatleri Tahılpazarı mahallesinde AVM ile Şarampol Caddesi arası araç trafiğine kapatılacak. Alanda hava kalitesi ölçümü yapılacak ve "Trafikte Ben de Varım" etkinliği çerçevesinde çocuklar yaya geçidine el basacak. Etkinlikler çerçevesinde konserler, dans gösterileri ve sergiler de yer alacak. - ANTALYA