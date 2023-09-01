- Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Bayramiç Beyazı'nın dondurması yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip kendisine has aroması ve lezzetini Kazdağları'ndan alan Bayramiç beyazının dondurması yapıldı.

Mitolojik adı 'İda' olan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın başvuruyla 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. 2016 yılında Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 4 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu. Bayramiç'te 5 bin 500 dekar alanda yıllık 12 ile 15 bin ton Bayramiç beyazı üretiliyor. 2023 yılı üretim değeri ise 300 milyon TL.

Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

Sofralarda yerini alan Bayramiç Beyazı, dondurma olarak da yerini almaya hazırlanıyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayramiç Kaymakamlığı ve Bayramiç Ziraat Odası işbirliğiyle Bayramiç Beyazının dondurması yapıldı. Çanakkale'de bir pastanede ise dondurmanın yapılan tanıtımına Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Bayramiç Ziraat Odası yetkililer katıldı.

Bayramiç beyazı meyvesinin Bayramiç bölgesi ve Kaz Dağları arasında yetişen endemik bir meyve olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, "Coğrafi tescil işareti almış bir ürünümüzdür. Ülkemizin 7'nci sıradaki ürünüdür. Meyvemizin endemik ve az bulunuyor olması büyük önem arz ediyor. Özellikle kayısı, erik, şeftali gibi meyvelerin aromalarının karışımını oluşturduğu için daha büyük bir öneme sahiptir. Genellikle bebek maması, marmelat veya başka ürünler halinde de kullanabilmektedir. Bugün burada dondurmasını yaparak ürünü daha katma değerli ürün haline getirebilmek için bu meyvemizi ileri zamandalar yurt dışına pazarlamak ve ihracatını yapabilmek için bazı denemeler yapıyoruz. Bugünde dondurma denemesini yaptık. Gayet başarılı oldu. Gerçekten dondurmasının tadına bakanlar çok beğendi" dedi.

Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, "Bayramiç beyazı Bayramiç ilçelerinde Kaz Dağları eteklerinde yetişen bir ürün. İlçemize özgü bir ürün, bu nedenle coğrafi işaret belgesi alan bir ürün. Bayramiç beyazının kendine özgü bir lezzeti var. Bunu dondurmaya çevirerek, yine ülkemize özgü bir tat ortaya çıkarmak istedik. Bu şekilde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle bu çalışma başlatıldı. Böyle ülkemize has Bayramiç dondurması ortaya çıkmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Bayramiç beyazı dondurmasını tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Bayramiç beyazını yapan pastane sahibi Yusuf Döndüoğlu, "Tarım İl Müdürü yapılan denetimlerde uğradı. Dondurma çalışması yapsak nasıl olur dedi. Bizde bir yapalım dedik ve değerlendirmeye aldık. Dondurmasını yaptık. Herkese sunduk. Herkes tadından memnun kaldı. Herkesi de Bayramiç beyazı dondurmasını tatmaya davet ediyorum. Bayramiç Beyazını kendi has tadı, kokusu, aromasıyla yaptık. Tamamen katkı maddesi içermeyen doğal bir dondurma." şeklinde konuştu.