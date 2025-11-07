Haberler

Güncelleme:
Yeni yayımlanan sığınak yönetmeliği, alışveriş merkezleri ve toplu kullanım alanlarını da kapsayacak şekilde genişletildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resmî Gazete'de duyurduğu düzenlemeyle birlikte, belirli kriterleri karşılayan yeni AVM projelerinde sığınak zorunluluğu gündeme geldi. Peki, AVM'lere sığınak zorunluluğu mu geliyor? Hangi AVM'lerde sığınak zorunluluğu var?

Türkiye'nin güncellenen sığınak yönetmeliğiyle birlikte, toplu yaşam alanları ve yoğun insan trafiğine sahip yapılar yeniden mercek altına alındı. Özellikle alışveriş merkezlerinde sığınak zorunluluğu olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Yeni düzenleme kapsamında, belirli büyüklükteki AVM'lerde sığınak inşa edilmesi şartı gündeme gelirken, mevcut yapıların da denetimden geçmesi planlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor

TÜRKİYE'NİN YENİ SIĞINAK YÖNETMELİĞİNDE NELER VAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen Sığınak Yönetmeliği, 6 aylık kapsamlı bir çalışma sonucunda Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte mevcut ve yeni yapılacak binalarda sığınak standartları yeniden tanımlandı.

Yeni yönetmelikle:

  • Mevcut tüm özel ve genel sığınakların en geç 1 yıl içinde denetlenmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi zorunlu hale geldi.
  • Yeni yapılacak konutlar, yurtlar, oteller, bakımevleri ve yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ile sanayi ve imalat tesislerinde sığınak yapımı zorunlu olacak.
  • Sığınak ruhsatları AFAD'a bildirilecek.
  • Millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanlar da sığınak hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek.
  • Sığınaklar, yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı bulunan kişilerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde TSE standartlarına uygun olarak tasarlanacak.

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Sığınak yönetmeliğimizi günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SIĞINAK ZORUNLULUĞU NEDİR?

Yeni yönetmeliğe göre, belirli kriterlerin üzerindeki yapılarda sığınak bulundurmak artık zorunlu hale geldi.

Bu zorunluluk:

  • Yeni konut projelerini,
  • Yataklı hizmet veren tesisleri (örneğin yurt, otel, hastane, bakımevi),
  • Sanayi ve imalat tesislerini kapsıyor.
  • Sığınak zorunluluğu, hem acil durumlarda halkın korunmasını sağlamak hem de afetlere karşı güvenli alanların artırılması amacıyla getirildi.

Bu düzenlemeyle Türkiye genelinde sivil savunma ve afet hazırlığı açısından daha güçlü bir altyapı hedefleniyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
