Avcılar ve Esenyurt'ta Hayvan Kurtarma Operasyonu

Avcılar'da bir binanın cam balkonuna sıkışan güvercin ile Esenyurt'ta bir bahçede kafasını plastik kutuya sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcılar, Ambarlı Mahallesi, İlkbahar Sokak'ta bulunan bir binanın 4'üncü katında, cam balkon ile pencere arasında sıkışan güvercin, karşı binada oturan vatandaşlar tarafından farkedildi. Evde oturanların bayram tatili için Rizey gittiğini öğrenen vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla ulaştıkları güvercini kurtardı. Esenyurt'ta ise bir sitenin bahçesinde bulunan plastik kutuya kafasını sıkıştıran kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.