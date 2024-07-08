Avcılar'da Yavru Kedi Kuyudan Kurtarıldı

AVCILAR'da yavru kedi kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan binanın arsasındaki kuyuya düştü. Miyavlama seslerini duyan mahalle sakini Huriye Demir itfaiyeye ihbarda bulundu. Yavru kedi 4 metre derinliğindeki kuyudan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde yavru bir kedi kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın arsasındaki kuyuya düştü. Kuyudan miyavlama sesi geldiğini fark eden mahalle sakinlerinden Huriye Demir, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi 4 metre derinlikteki kuyudan çıkarmayı başardı. Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından kuyunun üzerini tahtalarla geçici olarak kapattı. İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Huriye Demir, "Miyavlama sesini duydum çıkarmak istedim çıkaramadım. Kaç kedinin düştüğünü bilmiyoruz." diye konuştu. İtfaiye ekipleri ise, kuyunun kapatılması için Avcılar Belediye'sine bilgi vereceklerini söyleyerek olay yerinden ayrıldı.