Avcılar'da Vişne Reçeli Yangını

Avcılar'da bir kişi, vişne reçeli yaparken unuttuğu tencere yangına neden oldu. Olayda evde yoğun duman oluştu ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

AVCILAR'da Müslüm Ayhan, arkadaşının bahçesinden topladığı vişnelerle reçel yapmak istedi. Ocakta unuttuğu tencere yangına neden oldu.

Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'nde oturan Müslüm Ayhan'ın oturduğu birinci kattaki evden çıkan yoğun duman bir anda odaya ve binanın merdivenlerine doldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan araştırmada yoğun dumanın Müslüm Ayhan'ın evinden geldiği belirlendi. Ayhan'ın reçel yapmak üzere tencerede kaynattığı vişnenin taştığı, kalan kısmının ise yanarak yoğun duman yayması üzerine ocağı söndürerek dışarı çıktığı anlaşıldı.

"REÇELE DEĞİL TENCEREYE ÜZÜLDÜM"