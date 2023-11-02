Avcılar'da Trafiği Şaşırtan Atlar

AVCILAR'da günün her saati trafik yoğunluğu yaşanan Firuzköy Bulvarı'nda otlayan ve koşturan atlar, görenleri şaşkına çevirdi.

Avcılar ile Esenyurt'u birbirine bağlayan ve günün her saatinde yoğun olan Firuzköy Bulvarı'nda nasıl geldikleri bilinmeyen iki at, refüjde bir süre otlayarak ilerledi. Daha sonra koşmaya başlayan ve tekrar dinlenen atların yola aniden çıkarak kazaya neden olmasından korkan sürücüler, sahipsiz hayvanları görünce şaşırdı. Atlar bir süre daha koştuktan sonra gözden kayboldu.

Avcılar'da geçen ay da D-100 Karayolu'na çıkan iki at, yoğun trafikte ters yönde ilerleyerek Bakırköy'e kadar ulaşmış, burada trafik polisleri tarafından yakalanarak sakinleştirilmiş, daha sonra ilgili kuruma teslim edilmişti.