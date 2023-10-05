Avcılar'da Ters Yöne Giren Cipe Motosiklet Çarptı

AVCILAR'da ters yöne girmeye çalışan cipe arkadan gelen motosikletli çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Kemal Sunal Caddesi'nde İBB Tesisi önünde meydana geldi. 34 ZK 1133 plakalı cipin sürücüsü yasak olmasına rağmen tek yönlü Babacan Sokağa girmeye çalışırken yavaşladı. Arkadan gelen 34 HJU 243 plakalı motosiklet sürücüsü, duramayarak cipe hızla çarptı. Motosiklet, cip altında kalırken, sürücünün ise 3 parmağı sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.